Situazione meteo 6 gennaio 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Mercoledì 5, sulla Regione si sono registrati i seguenti datisalienti: 200 mm diprecipitazione sulle Prealpi Giulie, tra 50 e 100 mm sul resto della zona montana di cui buona parte nevecon accumuli sui 40-70 cm sulle Alpi Giulie e 20-40 sulle altre zone oltre i 1000 m di quota, spessoriinferiori più a valle, e localmente superiori oltre i 1800 metri.In pianura e sulla costa piogge tra 40 e 70 mm con temporali e locali grandinate, specie nell’Isontino, atarda sera oltre che pioggia localmente si è avuta neve o pioggia mista a neve. In giornata si sonoregistrati venti a 100 km/h da sud sui monti, mentre in serata vento da nord tra 60 e 80 km/h hainteressato la pianura e anche la fascia lagunare con 100 km/h a Lignano. In seguito a Trieste la Bora hasoffiato forte con 110 km/h di raffica. Sulla zona di Trieste le precipitazioni sono state ...

Situazione meteo in Italia Buona Epifania cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede in azione la prima perturbazione del 2022, che sta apportando condizioni di maltempo diffuso,...