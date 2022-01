Corrente rubata e dipendenti in nero | 28 mila euro di multa e denuncia per il titolare di un supermercato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I carabinieri della stazione di Monteruscello, frazione del comune di Pozzuoli, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hannoto un 44enne,di undella città. L’attività era alimentata daelettricacon un allaccio abusivo alla rete. E inoltre, 7erano “in” e alcuni di questi indebiti percettori di reddito di cittadinanza. Tra le innumerevoli sanzioni non poteva mancare quella per mancanza di green pass. Uno dei lavoratori e ilstesso, infatti, erano sprovvisti di certificazione verde. Per l’imprenditore multe per circa 28. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

