Napoli | altri due positivi | Meret e un membro dello staff

Advertising

loZibbo : RT @nicooo1971: I positivi sono 5 (mister compreso). Analizziamo adesso gli altri 4: - Lozano:risultato positivo in Messico; - Malcuit:non… - The_dome94 : @romeoagresti @GoalItalia Tanto non si gioca romeone, sono appena usciti altri 2 positivi nel napoli - Fantacalcio : Napoli, altri due positivi al Coronavirus: uno è Meret - napoli_tutto : ??ULTIM’ORA: “Ci sarebbero 3 positivi nella Primavera, e altri due nello staff tecnico (1 colab. tecnico).” Si atten… - JReligione : RT @Marco562017: Il Napoli ha 2 positivi, una delle squadre ad averne meno e dico 2 perché gli altri sono fuori dall'Italia. Il rinvio di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altri

... Domenica in, Fantastico, Serata d'onore, ma ancheprogrammi per raggiungere il successo, prima Guida degli emigranti, poi Primo piano e Telecruciverba, CantaItalia nel 1964, Festival di...Ilhatre giocatori positivi: Osimhen, Lozano. Elmas nella giornata di oggi è risultato negativo. Mentre i calciatori positivi in casa Juventus sono: Giorgio Chiellini, Carlo Pinsoglio, ...Alex Meret e un membro dello staff del Napoli sono risultati positivi al Covid. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società partenopea, che il 9 gennaio dovrebbe affrontare la Sampdoria in ...Napoli, 5 gen. - Secondo quanto appreso dalla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, l'Asl Napoli 1 Centro sta istruendo il procedimento in merito ...