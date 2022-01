Marvin Vettori torna ad attaccare Jake Paul | “Con me non andrai oltre i 6 round” VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutti voglionoe anchenon si nasconde. Lo youtuber, da pugile, fa girare milioni di dollari, fin qui ha battuto due artisti marziali misti come Ben Askren e Tyron Woodley (ko nel secondo match) e ha attaccato direttamente Dana White, presidente della Ultimate Fighting Championship.già prima di Natale aveva sfidato, ora èto all’assalto: “Hey Fake”, esordisce così il miglior italiano di sempre in Ufc, reduce dalla vittoria suo Costa.assicura ache “noni sei, te lo prometto” e lo invita a mostrare gli attributi (“Put your nuts on the table“) ...

Advertising

sportface2016 : #Boxe, Marvin #Vettori torna ad attaccare e sfidare #JakePaul: 'Non andrai oltre i sei round' (VIDEO) - Deaner9051 : @SStricklandMMA Marvin Vettori - fight_shield : Marvin Vettori lancia la sfida a Jake Paul. #UFC #TSOS // #FIGHT // #MMA // #Boxe - partyhatburner : @CriticaI_Damage @JamesMMA10 Common Marvin Vettori fan - zazoomblog : MMA quando combatte Marvin Vettori nel 2022. Gli scenari e la rincorsa al titolo mondiale - #quando #combatte… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvin Vettori

Sportface.it

Dove, come e quando è però ancora tutto da vedere.potrebbe avere in futuro un'altra chance per il titolo iridato , ma bisognerà aspettare almeno il 2022 e capire come si evolverà il panorama della sua categoria di peso. Potrebbero ...TRENTO. "Così dannatamente imbarazzato, mi sento come se dovessi farlo per il mondo delle Mma, scegli un handicap Jake Paul ed io ti combatterò con quello", cosi il lottatore trentinoha lanciato la sfida al noto youtuber. The Italian Dream, lo scorso ottobre, aveva sconfitto in un incontro memorabile il brasiliano Paulo Costa conquistandosi il secondo posto nel ...Marvin Vettori, fighter italiano sotto contratto con la UFC ha voluto lanciare una sfida per un match di sparring a Jake Paul.Potrebbero risultare decisivi i primi mesi del nuovo anno, durante i quali sono attesi due scontro da urlo tra i migliori interpreti dei pesi medi. Il nigeriano Israel Adesanya difenderà la sua cintur ...