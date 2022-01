Juventus: Allegri problemi in difesa, recupera Chiesa e Dybala (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus con il Napoli ha indisponibili: Chiellini, Danilo e Bonucci in difesa, Allegri recupera Dybala e Chiesa in attacco. Con i problemi che ci sono in questo periodo è un lusso per Allegri avere fuori ‘solo’ sette calciatori, visto che oltre a quelli citati mancheranno anche Kajo Jorge, Pellegrini, Arthur e Pinsoglio, i primi due per influenza gli altri per Covid. Discorso comunque ben diverso da quello del Napoli a cui mancano 9 giocatori di cui quasi tutti titolari. Juve: la formazione col Napoli Il vero problema di Allegri è la difesa: Chiellini e Bonucci sono out, il primo fermato dal Covid, il secondo per un problema muscolare. A questo punto la coppia di centrali davanti a Szczesny sarà sicuramente ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lacon il Napoli ha indisponibili: Chiellini, Danilo e Bonucci inin attacco. Con iche ci sono in questo periodo è un lusso peravere fuori ‘solo’ sette calciatori, visto che oltre a quelli citati mancheranno anche Kajo Jorge, Pellegrini, Arthur e Pinsoglio, i primi due per influenza gli altri per Covid. Discorso comunque ben diverso da quello del Napoli a cui mancano 9 giocatori di cui quasi tutti titolari. Juve: la formazione col Napoli Il vero problema diè la: Chiellini e Bonucci sono out, il primo fermato dal Covid, il secondo per un problema muscolare. A questo punto la coppia di centrali davanti a Szczesny sarà sicuramente ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - GiovaAlbanese : Paulo #Dybala si allena a pieno ritmo da due giorni e, in attesa di ritrovare #Allegri e i suoi collaboratori alla… - newsjlive : ??- Morata - Juventus: la Juventus e Allegri ribadiscono la centralità all’attaccante spagnolo sia per il presente c… - MondoBN : ZOLA su Juve-Napoli: “Allegri ha t - gilnar76 : Juve Napoli probabili formazioni: Allegri alle prese con ritorni e infortuni #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -