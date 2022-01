Fiorello sarà a Sanremo 2022? L’indizio che fa pensare

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sulla copertina di Chi di questa settimana protagonista è Rosario, insieme alla moglie Susanna Biondo in esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Lo showman si trova in vacanza sulle nevi di Cortina d’Ampezzo e si sta preparando per il suo nuovo tour teatrale “presenta!”, che partirà il 20 gennaio da Fermo.