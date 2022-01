Harry Potter: Ritorno a Hogwards, le 10 rivelazioni più importanti e 1 errore clamoroso (Di lunedì 3 gennaio 2022) 90 minuti per tornare indietro nel tempo. Per rivivere un periodo fondamentale della loro vita. E anche della nostra. Harry Potter: Ritorno a Hogwards è la reunion che tutti aspettavano. E che ha raccontato anche tante cose inedite. Perché nei dialoghi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, tra di loro e con gli altri protagonisti della saga, sono emersi ricordi personali mai condivisi. Ecco, quindi, le 10 rivelazioni più importanti di Harry Potter 20th Anniversary: ??Return to Hogwarts. In onda sul canale 303 di Sky Cinema Harry Potter e on demand. E 1 errore clamoroso in cui sono incappati i produttori. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL MAGHETTO Ecco le 10 ... Leggi su amica (Di lunedì 3 gennaio 2022) 90 minuti per tornare indietro nel tempo. Per rivivere un periodo fondamentale della loro vita. E anche della nostra.è la reunion che tutti aspettavano. E che ha raccontato anche tante cose inedite. Perché nei dialoghi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, tra di loro e con gli altri protagonisti della saga, sono emersi ricordi personali mai condivisi. Ecco, quindi, le 10piùdi20th Anniversary: ??Return to Hogwarts. In onda sul canale 303 di Sky Cinemae on demand. E 1in cui sono incappati i produttori. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL MAGHETTO Ecco le 10 ...

Advertising

dulsetlily : vorrei tantissimo vedere la reunion per il ventesimo anniversario di harry potter ma sono sicura che piangerò e in… - loverofmyne : RT @Momblrestiarzio: Sta scena dell’attore di Hagrid, Robbie Coltrane, mi ha veramente segato le gambe. Inevitabile che qualche lacrima no… - giuliasenzanome : Un anno fa ricordo benissimo che ero di nuovo in quarantena e ho guardato genitori in trappola e the greatest showm… - moonyblood : è la decima volta che riguardo la reunion di harry potter. Sono sempre più convinta che hermione doveva stare con draco - taetaesoftbby : ho appena guardato la reunion di harry potter davvero stupenda -