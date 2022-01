Paolo Calissano, l’ex fidanzata Fabiola Palese sulla morte: “Non credo assolutamente nel suicidio” (Di domenica 2 gennaio 2022) La morte di Paolo Calissano continua a lasciare sgomenta l’ex fidanzata Fabiola Palese. È stata lei a trovarlo privo di vita nel suo letto in via Cadlolo, a Roma: secondo le prime informazioni, a causare la morte dell’attore potrebbero essere stati dei farmaci che assumeva contro la depressione. Ma è stato un suicidio o un incidente? La donna, in un’intervista, non ha dubbi. morte di Paolo Calissano, per l’ex fidanzata non è stato suicidio Paolo Calissano, celebre attore di soap come Vivere e La dottoressa Giò, è stato trovato morto a 54 anni. Il suo passato ha fatto subito fatto sorgere dubbi e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Ladicontinua a lasciare sgomenta. È stata lei a trovarlo privo di vita nel suo letto in via Cadlolo, a Roma: secondo le prime informazioni, a causare ladell’attore potrebbero essere stati dei farmaci che assumeva contro la depressione. Ma è stato uno un incidente? La donna, in un’intervista, non ha dubbi.di, pernon è stato, celebre attore di soap come Vivere e La dottoressa Giò, è stato trovato morto a 54 anni. Il suo passato ha fatto subito fatto sorgere dubbi e ...

