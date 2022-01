Harry Potter | Return to Hogwarts | tutti i momenti più magici della reunion

Leggi su diredonna

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il sogno di milioni di fan è finalmente diventato realtà: per celebrare i 20 anni dall’uscita die la Pietra Filosofale, i membri del cast di una delle saghe più amate di sempre si sono riuniti. E lo hanno fatto in grande stile, incontrandosi nei luoghi più rappresentativi dei film, come la Sala Grande o la Sala Comune di Grifondoro. Unache era stata annunciata da diversi mesi e che finalmente, il primo gennaio 2022, è andata in onda su Sky. Un vero e proprio tuffo nel passato per Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che dal 2001 sono i volti di, Ron Weasley e Hermione Granger. Ma non solo per loro. Intoabbiamo ritrovato moltissimi altri interpreti ...