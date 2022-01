Capodanno, a Milano fuochi d’artificio e assembramenti in piazza Duomo nonostante divieti e controlli (video) (Di sabato 1 gennaio 2022) In centinaia a Milano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con fuochi d’artificio e petardi. La Polizia di Stato sin dalle 22.30 ha fatto defluire le persone dal centro di piazza del Duomo verso i Portici settentrionali e la Galleria e verso quelli meridionali e l’Arengario, per evitare assembramenti sul Sagrato, con un ampio spiegamento di agenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) In centinaia aper festeggiare l’arrivo del nuovo anno cone petardi. La Polizia di Stato sin dalle 22.30 ha fatto defluire le persone dal centro didelverso i Portici settentrionali e la Galleria e verso quelli meridionali e l’Arengario, per evitaresul Sagrato, con un ampio spiegamento di agenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano vietati i botti per il Capodanno. La misura varata del Comune ha l'obiettivo di tutelare ambiente, animal… - enpaonlus : Milano, vietati i botti a Capodanno: fra i motivi, tutela degli animali e riduzione inquinamento… - SkyTG24 : Capodanno, Comune di #Milano vieta botti: 'Tutelare ambiente e animali' - Silvia01248865 : RT @BonomiAllegra: Ho parlato ora con il mio ortolano che fornisce molti ristoranti qui in centro a Milano. Mi dice che quasi tutti hanno r… - ilfattovideo : Capodanno, a Milano fuochi d’artificio e assembramenti in piazza Duomo nonostante divieti e controlli (video) -