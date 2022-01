Canon dice addio alle reflex: punta tutto sulle mirrorless (Di sabato 1 gennaio 2022) Era nell’aria, ancor prima che l’amministratore delegato confermasse i rumors: Canon non produrrà più fotocamere reflex per concentrarsi su quelle mirrorles. Sicuramente alcuni appassionati di fotografia, fotoamatori e non, fidelizzati al colosso giapponese, storceranno il naso. Altri invece accoglieranno con trepidazione la decisione della Canon di mettere da parte il comparto delle reflex per spingere sulla produzione delle fotocamere mirrorless. Più attuale che mai è il dibattito degli appassionati di fotografia sul confronto reflex-mirrorless, una discussione che va avanti da poco meno di un decennio, da quando, diverse case di produzione di fotocamere hanno iniziato a produrre le cosiddette (Interchangeable Lens Camera), meglio conosciute come ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 gennaio 2022) Era nell’aria, ancor prima che l’amministratore delegato confermasse i rumors:non produrrà più fotocamereper concentrarsi su quelle mirrorles. Sicuramente alcuni appassionati di fotografia, fotoamatori e non, fidelizzati al colosso giapponese, storceranno il naso. Altri invece accoglieranno con trepidazione la decisione delladi mettere da parte il comparto delleper spingere sulla produzione delle fotocamere. Più attuale che mai è il dibattito degli appassionati di fotografia sul confronto, una discussione che va avanti da poco meno di un decennio, da quando, diverse case di produzione di fotocamere hanno iniziato a produrre le cosiddette (Interchangeable Lens Camera), meglio conosciute come ...

Ultime Notizie dalla rete : Canon dice Hugo, nessuno, centomila: Matrix Reloaded (2003) Un film di lore e di canon e di mitologia, e quindi necessariamente anche di spiegoni, più che di ... Se è così, e lo è perché lo dice Nanni, Reloaded e Revolutions sono i midichlorian. La faccenda ...

Immagini a colori al buio: Canon produrrà il primo sensore SPAD al mondo da 3,2 Megapixel Ma, secondo Nikkei Asia , Canon si dice pronta a mettere in produzione nel 2022 uno SPAD da 3,2 megapixel . Un aumento significativo per questo tipo di sensore, che lo renderebbe al momento quello ...

Canon dice addio alle fotocamere digitali reflex per concentrarsi sulle mirrorless Wired Italia La EOS 1Dx Mark III resterà l'ultima ammiraglia DSLR di Canon L'era delle DSLR Canon sta rapidamente volgendo al termine. 'Il modello di punta SLR di Canon è conosciuto come serie 'EOS-1', la prima delle quali è apparsa nel 1989', afferma l'articolo. Canon ha uf ...

Canon dice addio alle fotocamere digitali reflex per concentrarsi sulle mirrorless 'Le esigenze del mercato delle fotocamere digitali si stanno spostando in modo rapido verso il segmento delle mirrorless, - ha dichiarato il numero uno di Canon Fujio Mitarai nell'intervista a Yomiuri ...

