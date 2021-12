Altra conferma: Insigne va al Toronto, con lui un altro giocatore della Serie A! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzo Insigne sembra ormai segnato: il capitano del Napoli ha deciso di accettare l’offerta del Toronto. A confermarlo su Twitter è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. L’attaccante si trasferirà in Canada a giugno, con i dirigenti del Toronto che arriveranno in Italia tra il 4 e il 5 gennaio per concludere l’affare. Insigne percepirà uno stipendio da oltre 10 milioni più bonus e saranno tutti netti. Criscito Anche Criscito ha deciso di accettare l’offerta del Toronto, sempre a partire da giugno. ECCO IL TWEET #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni più 1 di opzione, chiariamo: i 10 milioni più bonus sono netti. Criscito ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzosembra ormai segnato: il capitano del Napoli ha deciso di accettare l’offerta del. Arlo su Twitter è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. L’attaccante si trasferirà in Canada a giugno, con i dirigenti delche arriveranno in Italia tra il 4 e il 5 gennaio per concludere l’affare.percepirà uno stipendio da oltre 10 milioni più bonus e saranno tutti netti. Criscito Anche Criscito ha deciso di accettare l’offerta del, sempre a partire da giugno. ECCO IL TWEET #e #Criscito al #entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5.4 anni più 1 di opzione, chiariamo: i 10 milioni più bonus sono netti. Criscito ...

