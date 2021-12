Tennis | al via l’Atp Cup 2022 | la guida completa

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Cup aprirà ufficialmente la stagionedelmaschile. La competizione a squadre, giunta alla sua terza edizione, si disputerà in due sedi: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena, entrambe situate all’interno del Sydney Olympic Park. Tra defezioni di prestigio e tante novità, si inizierà il giorno di Capodanno mentre la finale andrà in scena il 9 gennaio. Se era già certa da tempo l’assenza di Rafael Nadal, notizia degli ultimi giorni è la cancellazione di Novak Djokovic. Un’altra assenza di prestigio è quella che riguarda Dominic Thiem, che con la seguente cancellazione di Dennis Novak, decreta l’uscita dell’Austria dal torneo. Al posto degli austriaci, entra nella competizione la Francia. La Russia, detentrice del titolo, parteciperà con solo tre giocatori, dopo la positività al Covid di Andrey Rublev e Aslan ...

Delle 16 squadre alc'è anche l'Italia , finalista dell'edizione 2021. Da questo punto di vista, il sorteggio non è ... con i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205), live streaming su ...L' Atp Cup aprirà ufficialmente la stagione 2022 delmaschile. La competizione a squadre, giunta alla sua terza edizione, si disputerà in due sedi: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena, entrambe situate all'interno del Sydney Olympic Park. ...Su Sky e in streaming su NOW il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno: a Sydney le nazionali più forti e i migliori tennisti nel torneo a squadre, con protagonista anche l’Italia Se il recente M ...FORLI, 30 DICEMBRE 2021 - Primi match nel torneo nazionale Open maschile della Polisportiva Buscherini di Forlì, il 38° ...