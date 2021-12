(Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "Vanno fattepiùsuie stabili per garantire la continuità della presenza dei lavoratori in azienda". Lo sostiene Paolo, presidente Api l'associazione delle piccole e medie industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Galassi (Api), 'scelte più coraggiose su vaccini e norme chiare'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galassi

La Sicilia

... in una sala che normalmente ne ospiterebbe 800/1.000 " continua Danilo, patron dell'... Avremmo potuto prevederlo anche noi, però ci siamo trovati a lavorare a ranghi ridotti a causa dele ...... Vincenzo- L'ultima volta l'ho incontrato pochi giorni prima di Natale in tribunale. Ci ...saluto nella chiesa "Santa Maria della Valle" adottando tutte le disposizioni governative anti -...Milano, 30 dic. "Vanno fatte scelte più coraggiose sui vaccini e norme chiare e stabili per garantire la continuità della presenza dei lavoratori in azienda". L ...Alla fine si può riassumere in soli quattro giorni di ritardo la vicenda delle positività poi non confermate che ha portato al rinvio di Modena-Monza la domenica di Santo Stefano. A meno di altre clam ...