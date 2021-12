Un incendio distrugge la loro casa | gara di solidarietà per Caterina | Gianluca e i 5 figli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre 35.000 euro raccolti in poco più di due ore per aiutare la famiglia Fratini-Schicchitano, che la notte del 27 dicembre ha perso tutto ciò che aveva nell’scoppiato nell’appartamento in cui vivevano a Roma...

L'incendio è divampato ieri sera, poco prima delle 20, in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Apostolo Zeno, in zona Cinquina. Le fiamme sono partite dalla...