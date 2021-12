Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla studio Giuliano Ferrigno nuovamente l’emergenza covid in primo piano Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi vediamo nel dettaglio in Italia sono state rilevate 78313 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi €510000 nella settimana che si è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il dilagare di omicron lascio a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni e delparlo del tutto per i vaccinati contatta dosi che abbiano avuto contatti con positivi la misura libera i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla studio Giuliano Ferrigno nuovamente l’emergenza covid in primo piano Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi vediamo nel dettaglio in Italia sono state rilevate 78313 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi €510000 nella settimana che si è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il dilagare di omicron lascio a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni e delparlo del tutto per i vaccinati contatta dosi che abbiano avuto contatti con positivi la misura libera i ...

