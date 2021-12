Quello che Adinolfi fa finta di non capire su Mauro da Mantova (Di martedì 28 dicembre 2021) Se esistessero i campionati mondiali di “guardare il dito e non la Luna”, Mario Adinolfi sarebbe da medaglia d’oro. Nel commentare la notizia della morte di Mauro da Mantova, il no vax pluri-complottista spesso ospite del programma radiofonico La Zanzara stroncato dal Covid a 61 anni, il leader del Popolo della Famiglia se l’è presa non con la sua scellerata decisione di non immunizzarsi, ma col modo in cui i giornali hanno raccontato la sua dipartita. “C’è oscenità nel quotidiano necrologio che elenca i novax che muoiono. Corriere della Sera oggi stigmatizza una mamma (“gravissimi lei e il neonato”) mentre Open di Mentana s’accanisce su Mauro da Mantova, chiamandolo untore”. Quello che Adinolfi ignora, o finge di ignorare, è che Mauro Buratti si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Se esistessero i campionati mondiali di “guardare il dito e non la Luna”, Mariosarebbe da medaglia d’oro. Nel commentare la notizia della morte dida, il no vax pluri-complottista spesso ospite del programma radiofonico La Zanzara stroncato dal Covid a 61 anni, il leader del Popolo della Famiglia se l’è presa non con la sua scellerata decisione di non immunizzarsi, ma col modo in cui i giornali hanno raccontato la sua dipartita. “C’è oscenità nel quotidiano necrologio che elenca i novax che muoiono. Corriere della Sera oggi stigmatizza una mamma (“gravissimi lei e il neonato”) mentre Open di Mentana s’accanisce suda, chiamandolo untore”.cheignora, o finge di ignorare, è cheBuratti si ...

