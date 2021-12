Macabra scoperta a Fregene: cadavere di un uomo sulla spiaggia (Di martedì 28 dicembre 2021) Macabra scoperta questa mattina sul litorale romano, più precisamente a Fregene: è qui che è stato trovato sulla battigia della spiaggia il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Leggi anche: Tragedia a Ostia: 36enne falciato e ucciso mentre attraversa la strada cadavere a Fregene Attualmente, viste le condizioni del corpo, sembrerebbe difficile risalire all’identità dell’uomo, che pare si trovasse in acqua da molto tempo prima della Macabra scoperta di questa mattina, fatta da un cittadino intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell’ ufficio locale marittimo e della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino: in questi momenti si attende ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021)questa mattina sul litorale romano, più precisamente a: è qui che è stato trovatobattigia dellaildi unin avanzato stato di decomposizione. Leggi anche: Tragedia a Ostia: 36enne falciato e ucciso mentre attraversa la stradaAttualmente, viste le condizioni del corpo, sembrerebbe difficile risalire all’identità dell’, che pare si trovasse in acqua da molto tempo prima delladi questa mattina, fatta da un cittadino intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell’ ufficio locale marittimo e della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino: in questi momenti si attende ...

