Dakar 2022, Danilo Petrucci: “Pronto per la gara, sarà dura a livello fisico e mentale. In MotoGP mi danno del pazzo…” (Di martedì 28 dicembre 2021) L’edizione 2022 della Dakar, la corsa più dura del mondo, parte con i consueti mille spunti di interesse e incognite non di poco conto. Il deserto dell’Arabia Saudita sarà un banco di prova notevole per tutti i protagonisti. Tra di essi si segnala l’esordio di Danilo Petrucci. L’ex pilota della MotoGP, tra Ducati e KTM, sarà proprio in sella ad una moto austriaca per affrontare la durissima corsa che partirà ed arriverà a Jeddah. “Petrux” ha raccontato le sue aspettative ed emozioni a Marca. Iniziando da come si è sviluppata la sua preparazione per l’evento, alternandosi con la MotoGP: “Direi che è stata buona. Non perfetta, perché negli ultimi giorni ho subito un piccolo infortunio alla caviglia. Per fortuna non si è trattato di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) L’edizionedella, la corsa piùdel mondo, parte con i consueti mille spunti di interesse e incognite non di poco conto. Il deserto dell’Arabia Sauditaun banco di prova notevole per tutti i protagonisti. Tra di essi si segnala l’esordio di. L’ex pilota della, tra Ducati e KTM,proprio in sella ad una moto austriaca per affrontare la durissima corsa che partirà ed arriverà a Jeddah. “Petrux” ha raccontato le sue aspettative ed emozioni a Marca. Iniziando da come si è sviluppata la sua preparazione per l’evento, alternandosi con la: “Direi che è stata buona. Non perfetta, perché negli ultimi giorni ho subito un piccolo infortunio alla caviglia. Per fortuna non si è trattato di ...

