Tiro con l’arco, una stagione ricca di appuntamenti: il programma del 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli azzurri del Tiro con l’arco sono pronti ad iniziare un 2022 ricco di appuntamenti, con un calendario fittissimo a causa anche dei rinvii dovuti alla pandemia. Ci saranno alcune delle competizioni più importanti come Europei Targa, i World Games e i Mondiali 3D. Roma ospiterà i Campionati Europei Para-Archery che si svolgeranno dal 2 all’8 agosto, mentre a Terni torneranno i migliori arcieri del mondo della disciplina 3D, che si sfideranno nella rassegna iridata prevista dal 5 all’11 settembre. A livello nazionale da gennaio si partirà con gli indoor paralimpici di Macerata fino a concludere a dicembre con la consueta Coppa Italia Centri Giovanili che verrà nuovamente organizzata a Gerenzano. Il 2022 delle gare internazionali inizierà a Nimes e proseguirà a Las Vegas con le due tappe delle Indoor ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli azzurri delconsono pronti ad iniziare unricco di, con un calendario fittissimo a causa anche dei rinvii dovuti alla pandemia. Ci saranno alcune delle competizioni più importanti come Europei Targa, i World Games e i Mondiali 3D. Roma ospiterà i Campionati Europei Para-Archery che si svolgeranno dal 2 all’8 agosto, mentre a Terni torneranno i migliori arcieri del mondo della disciplina 3D, che si sfideranno nella rassegna iridata prevista dal 5 all’11 settembre. A livello nazionale da gennaio si partirà con gli indoor paralimpici di Macerata fino a concludere a dicembre con la consueta Coppa Italia Centri Giovanili che verrà nuovamente organizzata a Gerenzano. Ildelle gare internazionali inizierà a Nimes e proseguirà a Las Vegas con le due tappe delle Indoor ...

Advertising

OptaPaolo : 112 - Marcelo Brozovic è il giocatore che ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro in questo campionato… - EnricoTurcato : A prescindere dal gol (tiro potente, ma deviato) Da terzino, da esterno, da punto di riferimento della manovra off… - capuanogio : Il #Napoli ha perso una partita in cui l'avversario (lo #Spezia) per le statistiche non ha fatto nemmeno un tiro in… - sportface2016 : #Tiro con l'arco, una stagione ricca di appuntamenti: il programma del 2022 - LucaRic21703581 : Avete presenti i cartomanti astrologi quando la incartano con oroscopi personalizzati, transiti, stelle, pianeti, m… -