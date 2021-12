Fatturazione elettronica e privacy, il Garante chiede più certezze (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dalla Fatturazione elettronica si possono evincere dati sensibili, anzi, sensibilissimi e in alcuni casi estremamente delicati. Leggere le fatture può voler dire comprendere potenzialmente se un individuo si è fermato a dormire fuori, ha chiesto a un investigatore di seguire il coniuge, quali accessori intimi ha comprato. In alcuni casi, si può anche arrivare a dedurre dati giudiziari come nelle cause di risarcimento danni o affidamento di minori. Il Garante della privacy lo evince dopo aver esaminato un campione rappresentativo di fatture elettroniche emesse a consumatori e lo fa esprimendo un parere positivo sì, ma con riserve, raccomandazioni e richiesta di garanzie al nuovo schema di memorizzazione che l’Agenzia delle Entrate intende adottare per il futuro, proprio nelle stesse ore in cui sembra ormai certa ... Leggi su fmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dallasi possono evincere dati sensibili, anzi, sensibilissimi e in alcuni casi estremamente delicati. Leggere le fatture può voler dire comprendere potenzialmente se un individuo si è fermato a dormire fuori, ha chiesto a un investigatore di seguire il coniuge, quali accessori intimi ha comprato. In alcuni casi, si può anche arrivare a dedurre dati giudiziari come nelle cause di risarcimento danni o affidamento di minori. Ildellalo evince dopo aver esaminato un campione rappresentativo di fatture elettroniche emesse a consumatori e lo fa esprimendo un parere positivo sì, ma con riserve, raccomandazioni e richiesta di garanzie al nuovo schema di memorizzazione che l’Agenzia delle Entrate intende adottare per il futuro, proprio nelle stesse ore in cui sembra ormai certa ...

Advertising

iusEmanagement : Fatturazione elettronica: il Garante privacy lancia l’allarme per il rischio privacy dei cittadini - FabioZanoli : Fatturazione elettronica: Garante privacy, necessarie maggiori garanzie per la memorizzazione dei dati. Sì condizio… - rafbarberio : RT @italiaprivacy: Fatturazione elettronica, Garante Privacy: ‘Servono più garanzie per memorizzazione dati’ - Privacy Italia - All4Internet : RT @italiaprivacy: Fatturazione elettronica, Garante Privacy: ‘Servono più garanzie per memorizzazione dati’ - Privacy Italia - cybersecitalia : RT @italiaprivacy: Fatturazione elettronica, Garante Privacy: ‘Servono più garanzie per memorizzazione dati’ - Privacy Italia -