Draghi, Cartabia e Franco: lo scenario su cui si gioca per un attacco a tre punte (Di lunedì 27 dicembre 2021) Riassunto della puntata precedente: da un lato c'è Silvio Berlusconi che dice agli altri leader del centrodestra riuniti a casa sua a Roma " Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Maurizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Riassunto della puntata precedente: da un lato c'è Silvio Berlusconi che dice agli altri leader del centrodestra riuniti a casa sua a Roma " Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Maurizio ...

Advertising

CarloCalenda : È la nostra linea. Forse perché siamo più liberi non avendo gruppi parlamentari. Ma continuiamo a pensare #Draghi a… - StefanoFeltri : Alla luce delle parole di Draghi, io scommetterei su - Draghi al Quirinale - Cartabia a palazzo Chigi a parità di maggioranza - Ultron65 : RT @tempoweb: Chi c'è in seconda fila se non fossero eletti né #Draghi né #Berlusconi Le riserve per il #Quirinale ?? - Antonio40881514 : Draghi Cartabia Berlusconi pregiudicato e Letta complici di mafia siciliana delegando ad avv.paolo Sisto di FI pote… - Benjo36888305 : @pierpi13 La Cartabia è stata messa lì a cancellare ogni residuo di Giustizia e di quanto fatto da Bonafede. E San… -