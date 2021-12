Terremoto a Creta | due scosse di magnitudo 5 2 e 5 4

(Di domenica 26 dicembre 2021)oggi a, in Grecia, al largo della parte orientale dell'isola. I sismografi hanno registrato nell'arco di tre ore due, la prima di5.2 sulla scala Richter, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Creta

oggi a, in Grecia, al largo della parte orientale dell'isola. I sismografi hanno registrato nell'arco di tre ore due scosse , la prima di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, come ...Un sisma di magnitudo 5.3 ha colpito la Grecia e precisamente l'area dialle ore 19.59 (ore italiane). A localizzare illa Sala Sismica INGV di Roma.L’epicentro del sisma localizzato sulla costa orientale dell’isola. Non sono segnalati danni alle abitazioni né feriti ...Un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter è stato registrato al largo della parte orientale dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce l'Osservatorio ...