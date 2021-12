**Mattarella: sintonia e familiarità con Papa Francesco, lotta al Covid e sfide in cambiamento epoca** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Non solo quella sintonia, anche sul piano umano e dell’amicizia, che ha caratterizzato il rapporto tra diversi Capi di Stato italiani e Papi, ma una vera e propria familiarità, come è emerso anche in occasione della visita di congedo in Vaticano di dieci giorni fa, dalle quali è scaturita un’identità di vedute sulle principali sfide della nostra epoca. A cominciare dal Covid, che li ha visti protagonisti e punti di riferimento costanti nei momenti più difficili della pandemia, come quando il 27 marzo del 2020, uno dopo l’altro, lanciarono un messaggio di speranza ed incoraggiamento all’Italia e al mondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Non solo quella, anche sul piano umano e dell’amicizia, che ha caratterizzato il rapporto tra diversi Capi di Stato italiani e Papi, ma una vera e propria, come è emerso anche in occasione della visita di congedo in Vaticano di dieci giorni fa, dalle quali è scaturita un’identità di vedute sulle principalidella nostra epoca. A cominciare dal, che li ha visti protagonisti e punti di riferimento costanti nei momenti più difficili della pandemia, come quando il 27 marzo del 2020, uno dopo l’altro, lanciarono un messaggio di speranza ed incoraggiamento all’Italia e al mondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

