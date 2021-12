(Di sabato 25 dicembre 2021) AGI -per chi entra nel territorio nazionale e in caso di risultato positivo,fiduciario di dieci giorni a carico del viaggiatore che sta arrivando in Italia. È la principale novità del decreto di "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", approvato il 23 dicembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 - si legge nelo - gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute, effettuano, anche a, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri,antigenici o molecolari dei viaggiatori che ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Dl: test campione alle frontiere e isolamento a spese proprie - sulsitodisimone : Test a campione alle frontiere e positivi in isolamento a spese proprie - andreastoolbox : Covid, Dl: test campione alle frontiere e isolamento a spese proprie| Sky TG24 - SkyTG24 : #Covid19, Dl: test campione alle frontiere e isolamento a spese proprie - JohnAmstrong3 : @QLexPipiens Perchè un test abbia risultati validi serve che questi siano statisticamente significativi e per esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Test campione

Sky Tg24

alle frontiere approfondimento Covid, frontiere chiuse a causa di Omicron: i Paesi con restrizioni 'Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars - Cov - 2 - si legge nel ...AGI -per chi entra nel territorio nazionale e in caso di risultato positivo, isolamento fiduciario di dieci giorni a carico del viaggiatore che sta arrivando in Italia. È la principale ...In Gazzetta Ufficiale e in vigore il testo dell'ultimo decreto per arginare la pandemia. Screening nelle scuole con il supporto dei militari ...Test a campione per chi entra nel territorio nazionale e in caso di risultato positivo, isolamento fiduciario di dieci giorni a carico della persona che sta entrando in Italia. E' quanto prevede il de ...