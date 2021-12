Tracciare non basta. Contro Omicron serve aumentare l’obbligo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al direttore - La campagna vaccinale è l’arma principale che abbiamo di contrasto alla pandemia e guai a tagliare il ramo dove siamo seduti o peggio dare messaggi sbagliati di sfiducia. Se non avessimo avuto i vaccini il quadro oggi sarebbe completamente diverso e molto più grave. Sono i numeri a dirlo, se prendiamo i decessi nella stessa settimana di un anno fa noi, nel Lazio, avevamo 358 decessi a fronte dei 79 attuali, di cui i due terzi non vaccinati e solo nella giornata di ieri 7 su 8 decessi non erano vaccinati. I due terzi è percentualmente rilevante ma se li ponderiamo al denominatore della platea interessata nella nostra regione, 390 mila non vaccinati a fronte dei 4,6 milioni di vaccinati, diventa rilevantissimo. Un fattore di rischio ponderato notevolmente più alto per i non vaccinati. Bisogna dunque alzare gli argini, Contro Omicron, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al direttore - La campagna vaccinale è l’arma principale che abbiamo di contrasto alla pandemia e guai a tagliare il ramo dove siamo seduti o peggio dare messaggi sbagliati di sfiducia. Se non avessimo avuto i vaccini il quadro oggi sarebbe completamente diverso e molto più grave. Sono i numeri a dirlo, se prendiamo i decessi nella stessa settimana di un anno fa noi, nel Lazio, avevamo 358 decessi a fronte dei 79 attuali, di cui i due terzi non vaccinati e solo nella giornata di ieri 7 su 8 decessi non erano vaccinati. I due terzi è percentualmente rilevante ma se li ponderiamo al denominatore della platea interessata nella nostra regione, 390 mila non vaccinati a fronte dei 4,6 milioni di vaccinati, diventa rilevantissimo. Un fattore di rischio ponderato notevolmente più alto per i non vaccinati. Bisogna dunque alzare gli argini,, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tracciare non DIRETTA/ Gran Canaria Virtus Bologna (risultato 71 - 65) video streaming tv: la ripresa ... aspettando la quale possiamo iniziare a tracciare alcune linee guida circa i temi principali del ... ma anche questa impressionante striscia non era bastata perché l'Unics Kazan aveva ribaltato la ...

Crollo gru Torino, ultimo sopralluogo: spunta l'ipotesi del cedimento dell'asfalto La leggera flessione - scrive l'Ansa - è stata notata in corrispondenza di uno dei 'piedi' di appoggio dell'autogru: per gli esperti, comunque, non si può tracciare un collegamento diretto, anche ...

