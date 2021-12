È morto l’ex senatore M5S no vax Bartolomeo Pepe (Di giovedì 23 dicembre 2021) l’ex senatore 5 stelle, Bartolomeo Pepe è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre. Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Anche Davide Crippa, capogruppo dei Cinquestelle alla camera ha confermato la scomparsa del parlamentare con un messaggio di cordoglio: «Apprendo con dispiacere della morte dell’ex senatore Bartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare». “Il Coronavirus è una ridicola isteria”, scriveva l’ex senatore del Movimento5stelle Bartolomeo Pepe, che in Parlamento aveva ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021)5 stelle,nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre.era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Anche Davide Crippa, capogruppo dei Cinquestelle alla camera ha confermato la scomparsa del parlamentare con un messaggio di cordoglio: «Apprendo con dispiacere della morte del. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare». “Il Coronavirus è una ridicola isteria”, scrivevadel Movimento5stelle, che in Parlamento aveva ...

