Udinese | Marino | “Giusta posizione Lega | Salernitana avrebbe dovuto prendere un charter”

"La posizione ufficiale è che la Lega non ha, Giustamente, rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo. La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore". Così Pierpaolo Marino, ai microfoni di Dazn, commenta il caso relativo a Udinese-Salernitana, con i campani che non sono partiti su indicazione dell'ASL per la positività di alcuni elementi del gruppo squadra. "Noi siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con 7 giocatori con il Covid e con l'allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell'occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso", ricorda il direttore dell'area tecnica dei friulani.

