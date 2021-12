Gasperini: «Ilicic? Non voleva più giocare, ora è motivato. Forse il problema che ha avuto l’ha temprato» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospite dello Sky Calcio Club, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato sull’episodio del gol annullato contro la Roma, molto discusso già subito dopo il fischio finale del match. «Le registrazioni dei dialoghi fra arbitro e sala Var sembra siano un segreto di stato e invece, potendole ascoltare, sarebbe tutto più chiaro. A volte ci può stare l’errore: il sentir dire “Abbiamo fatto un pasticcio” sarebbe più facile da accettare». Ma Gasperini ha parlato anche di Ilicic, che l’anno scorso è entrato in crisi per via del Covid e di quanto stava accadendo a Bergamo, epicentro della pandemia durante la prima ondata. «Ad un certo punto non voleva più giocare e invece non l’avevo mai visto motivato come quest’anno: cerca la miglior condizione, cura il peso perché i farmaci che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospite dello Sky Calcio Club, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, è tornato sull’episodio del gol annullato contro la Roma, molto discusso già subito dopo il fischio finale del match. «Le registrazioni dei dialoghi fra arbitro e sala Var sembra siano un segreto di stato e invece, potendole ascoltare, sarebbe tutto più chiaro. A volte ci può stare l’errore: il sentir dire “Abbiamo fatto un pasticcio” sarebbe più facile da accettare». Maha parlato anche di, che l’anno scorso è entrato in crisi per via del Covid e di quanto stava accadendo a Bergamo, epicentro della pandemia durante la prima ondata. «Ad un certo punto nonpiùe invece non l’avevo mai vistocome quest’anno: cerca la miglior condizione, cura il peso perché i farmaci che ...

