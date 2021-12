Nuovi concorrenti GF Vip | il nipote di un famoso conduttore nella Casa?

(Di sabato 18 dicembre 2021)del Grande Fratello Vip, nel corso della diretta di ieri sera, hanno fatto il loro ingresso tre: Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme (ma Signorini non ricordava il suo nome).: Barù Della Gherardesca al Grande Fratello Vip? Nel corso delle chicche di gossip diChi, l’autore del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... il ritiro a sorpresa da parte di Aldo Montano e tre ingressi pronti ad arricchire la Casa ... Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié ricevono l'immunità dai ancora in ... Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di tre. Nella puntata di questa sera hanno varcato la fatidica Porta Rossa 3 new entry pronte a mettersi in gioco sino alla finale del 14 marzo 2022: si tratta di Eva Grimaldi, Alessandro ... Il nome di Alessandro Basciano è venuto fuori di recente in merito ai possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. L'uomo non ...