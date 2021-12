Covid ad Anzio | il Comune rinvia la Parata di Natale | “Tuteliamo la salute pubblica”

(Di sabato 18 dicembre 2021)– “A tutela delladella cittadinanza, visti i datisul territorio, l’appuntamento delladi, a Lavinio e ad, previsto per oggi e domani, è statoto. Invitiamo tutti alla prudenza e ad indossare la mascherina di protezione anche all’aperto, nei luoghi particolarmente affollati”. Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Città di, Valentina Salsedo, impegnata nel coordinamento della terza edizione del programmasul Mare di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

Intanto, mentre ad Anzio il sindaco Candido De Angelis ha chiuso in anticipo gli istituti scolastici e ha mandato tutti gli alunni in Dad dal 18 al 22 dicembre, per adesso il resto delle scuole della ..."In tutte le scuole di Anzio già oggi si registrano quasi la metà delle classi in quarantena. Ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici e ho ritenuto che fosse la misura necessaria a scopo ...