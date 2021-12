Dying Light 2: svelati i requisiti della versione PC (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono stati svelati ufficialmente i requisiti di Dying Light 2 per la versione PC, scopriamoli insieme in questo articolo Dopo svariati rinvii, Dying Light 2 è in arrivo tra qualche mese e Techland ha finalmente svelato i requisiti di sistema per la versione PC. Abbiamo visto di tutto in questi mesi, un’infinità di trailer dedicati alla storia e al gameplay del gioco, senza molti dettagli dal punto di vista tecnico. Finalmente sono stati svelati i primi requisiti tecnici e in questo caso abbiamo i dati per i requisiti minimi e Raccomandati con Ray Tracing attivato e disattivato. Per quanto riguardo lo spazio di installazione totale richiesto ci sarà bisogno di 60 GB, consigliando ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono statiufficialmente idi2 per laPC, scopriamoli insieme in questo articolo Dopo svariati rinvii,2 è in arrivo tra qualche mese e Techland ha finalmente svelato idi sistema per laPC. Abbiamo visto di tutto in questi mesi, un’infinità di trailer dedicati alla storia e al gameplay del gioco, senza molti dettagli dal punto di vista tecnico. Finalmente sono statii primitecnici e in questo caso abbiamo i dati per iminimi e Raccomandati con Ray Tracing attivato e disattivato. Per quanto riguardo lo spazio di installazione totale richiesto ci sarà bisogno di 60 GB, consigliando ...

