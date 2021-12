Ciccozzi | Manca dato reale su Omicron in Italia Non c' è sequenziamento rutinario

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Fortunatamente non siamo ancora nei guai, le terapie intensive non sono ancora in crisi, ma il problema è che non conosciamo la percentuale vera di presenza di variantein”. Sono le parole di Massimo, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, ad Adnkronos.spiega come nel nostro Paese non ci sia unorganizzato. “Innon abbiamo ungenomico- denuncia l’esperto - si parla di flash survey che è come dire ‘quello che ho ti dico’, non è ben organizzato come in Inghilterra o come in Sudafrica, dove hanno scoperto questa variante”. “Ci sono solo alcuni laboratori che isolano il genoma e ...