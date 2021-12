Papa Francesco esce di nascosto dal Vaticano per aiutare i poveri? La vecchia bufala torna a circolare

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Diverse pagine Facebook (per esempio qui e qui) stanno condividendo una, messa in circolazione dalla pagina Risposta Cristiana e non più online (post archiviato qui). L’immagine raffigura Jorge Mario Bergoglio, oggi, mentre cammina davanti a piazza San Pietro in abiti borghesi. La narrazione dei post social è sempre la stessa: il Pontefice sarebbe uscito «durante la notte» (ma la foto è diurna, Sic!) pera distribuire cibo, verosimilmente ai. Per chi ha fretta: L’immagine originale è stata scattata prima che Bergoglio fosse eletto. La foto ritrae il futuromentre rientra assieme al cardinale Marc Ouellet da un incontro in. Analisi Di ...