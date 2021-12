Omicidio Kennedy | ecco cosa dicono i nuovi documenti desecretati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – L’di John Fitzgeraldtorna a far parlare di sé, dopo il desecretamento di altriche, come riporta Tgcom24, sembrano far riaffiorare la pista sovietica., iDunque la pista sovietica riemerge nell’, l’ex-presidente americano che fu assassinato il 22 novembre 1963 a Dallas. L’amministrazione di Joe Biden ha appena pubblicato circa 1500 pagine difino a ieri segreti e si spera che possano far luce sulla morte del presidente democratico.raccontano i? In essi, ci sarebbero appunti di agenti della Cia presi subito dopo la sparatoria. Ma da ...