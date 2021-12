Il Covid manda in crisi anche l’Avis: “Sempre più difficile avere medici per effettuare i prelievi di sangue. Costretti ad annullare le sedute” (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ultimo collo di bottiglia innescato dal Covid sta mandando in crisi il sistema di raccolta del sangue gestito dall’Avis. Mancano medici e infermieri, così il ritmo delle sedute è stato rallentato e in alcuni casi le sessioni vengono annullate. “Stiamo facendo i salti mortali, reggiamo solo grazie alla grande generosità dei donatori”, spiega il presidente nazionale Gianpietro Briola, che il virus lo sta affrontando anche in prima linea da primario del pronto soccorso dell’ospedale di Manerbio, nel Bresciano. La coperta corta del personale sanitario, richiamata nelle scorse settimane da alcuni presidenti di Regioni alle prese con la riapertura degli hub vaccinali e la gestione dei reparti ordinari, si sta abbattendo sull’associazione di volontario che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ultimo collo di bottiglia innescato dalstando inil sistema di raccolta delgestito dal. Mancanoe infermieri, così il ritmo delleè stato rallentato e in alcuni casi le sessioni vengono annullate. “Stiamo facendo i salti mortali, reggiamo solo grazie alla grande generosità dei donatori”, spiega il presidente nazionale Gianpietro Briola, che il virus lo sta affrontandoin prima linea da primario del pronto soccorso dell’ospedale di Manerbio, nel Bresciano. La coperta corta del personale sanitario, richiamata nelle scorse settimane da alcuni presidenti di Regioni alle prese con la riapertura degli hub vaccinali e la gestione dei reparti ordinari, si sta abbattendo sull’associazione di volontario che ...

