Uomini e Donne: Andrea Nicole lascia il programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti la insultano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi a Uomini e Donne Andrea Nicole Conte ha lasciato il programma con Ciprian Aftim: la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti è stata decisamente sopra le righe. Puntata caotica oggi a Uomini e Donne con l'addio di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim e la reazione sproporzionata di Tina Cipollari e Gianni Sperti: i due ragazzi hanno ammesso in studio, di propria spontanea volontà, di aver infranto il regolamento del dating show e i due opinionisti li hanno ricoperti di insulti, andando ben oltre il semplice rimprovero. L'arrivo di Andrea Nicole ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi aConte hato ilcon Ciprian Aftim: la reazione diè stata decisamente sopra le righe. Puntata caotica oggi acon l'addio diConte e Ciprian Aftim e la reazione sproporzionata di: i due ragazzi hanno ammesso in studio, di propria spontanea volontà, di aver infranto il regolamento del dating show e i due opinionisti li hanno ricoperti di insulti, andando ben oltre il semplice rimprovero. L'arrivo di...

