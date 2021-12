Incendio World Trade Center Hong Kong: decine di persone intrappolate al trentanovesimo piano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mercoledì di paura per le decine di persone che sono rimaste intrappolate al trentanovesimo piano del World Trade Center di Hong Kong e in altri settori della gigantesca costruzione. L'obiettivo era mettersi al sicuro da un Incendio che dai piani inferiori si è propagato alle parti più alte di una struttura di quasi quaranta piani. World Trade Center di Hong Kong: tredici feriti nell'Incendio Si ipotizza che all'interno del World Trade Center di Hong Kong potessero esserci oltre 1000 persone. Molte ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mercoledì di paura per lediche sono rimastealdeldie in altri settori della gigantesca costruzione. L'obiettivo era mettersi al sicuro da unche dai piani inferiori si è propagato alle parti più alte di una struttura di quasi quaranta piani.di: tredici feriti nell'Si ipotizza che all'interno deldipotessero esserci oltre 1000. Molte ...

Advertising

HuffPostItalia : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: almeno cento persone intrappolate - RaiNews : Incendio al World Trade Center di Hong Kong. In centinaia, secondo i media locali, sono riusciti a raggiungere la p… - GiaPettinelli : Hong Kong: spento l'incendio al World Trade Center, 13 feriti - Mondo - ANSA - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo ore di paura, sono state tutte portate in salvo le oltre cento persone rimaste bloccate da un incendio al trentanovesimo p… - LuisaRagni : RT @Tg3web: Dopo ore di paura, sono state tutte portate in salvo le oltre cento persone rimaste bloccate da un incendio al trentanovesimo p… -