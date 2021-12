Draghi: "Ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri, giusto confermare politica espansiva" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - "Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri". Così il premier Mario Draghi, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio Ue. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia", ha aggiunto il premier Draghi. "I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell'ultima settimana, all'interno dell'Unione Europea, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia, l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita", ha affermato il presidente del Consiglio. "Il Governo ha deciso di rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo per ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - "Dobbiamo essere prudenti, ma cialpiùe più". Così il premier Mario, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio Ue. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia", ha aggiunto il premier. "I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell'ultima settimana, all'interno dell'Unione Europea, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia, l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita", ha affermato il presidente del Consiglio. "Il Governo ha deciso di rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo per ...

