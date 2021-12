Per i Litfiba nel 2022 sarà tempo di saluti: un tour festeggerà i 40 (più due) anni di carriera (Di martedì 14 dicembre 2021) di Antonio Mazzolli Un giusto modo per dire addio, come sempre a suon di rock, in giro per l'Italia. Partiti dall'ormai conosciuta canti netta di via De' Bardi a Firenze, i Litfiba sono passati dall'... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) di Antonio Mazzolli Un giusto modo per dire addio, come sempre a suon di rock, in giro per l'Italia. Partiti dall'ormai conosciuta canti netta di via De' Bardi a Firenze, isono passati dall'...

Advertising

Radio1Rai : Dieci date tra aprile e maggio 2022 per salutare l’esercito di fan. @PieroPelu e Ghigo Renzulli hanno presentato… - giornalemetal : Litfiba: gioia e orgoglio rock, per l’ultima volta e per sempre! - Ljuba2000 : @PieroPelu @Litfiba Ho già i biglietti per Firenze però che tristezza ?? - RoxyRosaliaR : RT @Radio1Rai: Dieci date tra aprile e maggio 2022 per salutare l’esercito di fan. @PieroPelu e Ghigo Renzulli hanno presentato #LUltimoGir… - PieroPelu : RT @Radio1Rai: Dieci date tra aprile e maggio 2022 per salutare l’esercito di fan. @PieroPelu e Ghigo Renzulli hanno presentato #LUltimoGir… -