Elisa positiva al Covid: non sarà a Sanremo Giovani con gli altri Big (Di martedì 14 dicembre 2021) positiva al Coronavirus, Elisa non parteciperà alla serata di Sanremo Giovani Elisa ha annunciato di essere positiva al Covid alla vigilia di Sanremo Giovani. La cantante, quindi, non potrà partecipare alla serata che decreterà i tre che gareggeranno a febbraio con i Big. Lo ha reso noto il conduttore, Amadeus, che ha spiegato che non prenderà parte alla serata insieme agli altri 21 Big. Elisa interverrà in collegamento, come successe lo scorso anno – per la stessa ragione – ad Orietta Berti. Amadeus ha anche spiegato quali provvedimenti verranno presi se uno dei cantanti in gara risulterà positivo; non si procederà alla squalifica ma varrà il filmato delle prove generali, rispettando dunque ... Leggi su zon (Di martedì 14 dicembre 2021)al Coronavirus,non parteciperà alla serata diha annunciato di esserealalla vigilia di. La cantante, quindi, non potrà partecipare alla serata che decreterà i tre che gareggeranno a febbraio con i Big. Lo ha reso noto il conduttore, Amadeus, che ha spiegato che non prenderà parte alla serata insieme agli21 Big.interverrà in collegamento, come successe lo scorso anno – per la stessa ragione – ad Orietta Berti. Amadeus ha anche spiegato quali provvedimenti verranno presi se uno dei cantanti in gara risulterà positivo; non si procederà alla squalifica ma varrà il filmato delle prove generali, rispettando dunque ...

Advertising

rtl1025 : '#Elisa è positiva al covid, sta bene, ma domani sarà l'unica Big a non essere presente a #SanremoGiovani'. Lo ha a… - infoitcultura : Elisa positiva al Covid, salta Sanremo Giovani: come sta la cantante - FassioAlberto : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… - prestia_fabio : RT @SecolodItalia1: Sanremo, Elisa positiva al Covid. Amadeus: «Mai più pubblico chiuso in casa. Porte spalancate ai Maneskin» https://t.co… - sadcoperchio : RT @Cinguetterai: Elisa positiva al covid, domani sera sarà in diretta a #SanremoGiovani in collegamento. A #Sanremo2022 nessun cantante sa… -