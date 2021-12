Temptation Island: Filippo Bisciglia entra al GF Vip? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stasera i Vipponi del Grande Fratello Vip annunceranno chi rimarrà nella Casa e chi, invece, deciderà di lasciare il gioco. Presto, però, nel reality entreranno nuovi Vipponi e, secondo alcune indiscrezioni, tra di loro potrebbe esserci Filippo Bisciglia. Visto il prolungamento subìto dal Grande Fratello Vip (che si concluderà a Marzo 2022 e non più oggi, 13 dicembre) Alfonso Signorini ha cominciato a far entrare nella Casa nuovi Vipponi. Molti dei concorrenti del cast iniziale, infatti, presto lasceranno il loft di Cinecittà e così, per permettere la creazione di nuove interessanti dinamiche, ci sarà qualcuno che entrerà al loro posto. Qualche settimana fa sono entrate Maria Monsè e Patrizia Pellegrino (quest’ultima già ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stasera iponi del Grande Fratelloannunceranno chi rimarrà nella Casa e chi, invece, deciderà di lasciare il gioco. Presto, però, nel reality entreranno nuoviponi e, secondo alcune indiscrezioni, tra di loro potrebbe esserci. Visto il prolungamento subìto dal Grande Fratello(che si concluderà a Marzo 2022 e non più oggi, 13 dicembre) Alfonso Signorini ha cominciato a farre nella Casa nuoviponi. Molti dei concorrenti del cast iniziale, infatti, presto lasceranno il loft di Cinecittà e così, per permettere la creazione di nuove interessanti dinamiche, ci sarà qualcuno che entrerà al loro posto. Qualche settimana fa sonote Maria Monsè e Patrizia Pellegrino (quest’ultima già ...

Advertising

sonolunaa : @C4LLM3R0SY chissà che lavoro stai facendo con il tuo avvocato, avrò tante di quelle corna che guarda manco in tutt… - outoftrash : @_fr4ncesc0 Tu pronto a diventare un montatore per temptation island - hereslena_ : amici trasformato in un mix di temptation island e uomini e donne, il gf improvvisamente set cinematografico ma i… - Ext017 : Cmque la recitazione non é mugliorata dai tempi di temptation island .. ancora pessima #gfvip - AnnachiaraRatt1 : RT @_hellotetectif: @finelineehs Temptation Island per questo lo ha cancellato, non serve più -