I genitori possono controllare l'Instagram dei figli con il parental control (Di lunedì 13 dicembre 2021) Instagram è il social network più utilizzato al mondo, e i suoi utenti appartengono, per la maggior parte, alla fascia più giovane della popolazione. L'età media si sta drasticamente abbassando, e sono sempre di più i ragazzi e gli adolescenti che utilizzano la piattaforma per condividere foto e video. Proprio per questo motivo Instagram ha deciso di introdurre il parental control, una funzione che permetta ai genitori di limitare e tenere sotto controllo le attività dei propri figli sul social e le loro interazioni con gli altri utenti, specie se adulti. Una decisione presa anche per rispondere alle pesanti accuse della "talpa" Frances Haugen, e un ex dipendente che ha rivelato l'esistenza di uno studio riguardo agli effetti del social network sui giovanissimi e in particolare sulle ragazze minorenni.

