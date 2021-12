Fabio Fazio sulla Littizzetto | “La considero una parte di me | del mio corpo come…”

(Di domenica 12 dicembre 2021)e Luciana. Due artisti che si conoscono da trent’anni e che da quasi venti s’incontrano ogni domenica. Il conduttore ligure in una recente intervista ha parlato dell’artista torinese e del loro rapporto. Cosa ha raccontato?-Luciana--AltranotiziaE’ domenica. E la domenica su RaiTre, alle ore 20,00 ci aspetta Che Tempo Che Fa. Tutto ha avuto inizio nel lontano 2003 e, alla diciannovesima edizione, il programma sembra non patire minimamente l’usura del tempo. Un format chiaro e semplice, dove il talk show è l’anima della trasmissione, con tanti incontri, con personaggi apnenti al mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, dell’informazione, che si succedono in studio o in collegamenti esterni. ...

Advertising

imansiosatamam2 : Fabio Fazio adesso invita Super Max e facciamo 90%vdi share su Rai Tre - Saimon194 : RT @TvCircle1: Undicesimo appuntamento con '#CTCF', Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su #Rai3 - CorriereUmbria : Stasera in tv, domenica 12 dicembre, torna Che tempo che fa: gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni #rai3… - raspa90 : RT @TvCircle1: Undicesimo appuntamento con '#CTCF', Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su #Rai3 - TvCircle1 : Undicesimo appuntamento con '#CTCF', Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su #Rai3 -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fazio

... "Amore per figli diverso perché..." ORNELLA VANONI E L'INCIDENTE IN TRENO L'ultima apparizione televisiva di Ornella Vanoni risale ad una puntata di Che tempo che fa disu Rai 3. La ...Redazione Sorrisi Spettacolo 20:00 domani oggi in onda 12 Dec Sarà il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi , l'ospite d'onore a Che Tempo Che Fa di, in onda domenica 12 dicembre dalle 20 su Rai3. Con lui, oltre al cast fisso del programma - Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino ...Ornella Vanoni vittima di una sfortunata disavventura in treno: la cantante spiega in collegamento a Domenica In come sta.Sarà il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, l’ospite d’onore a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda domenica 12 dicembre dalle 20 su Rai3. In chiusura al “Tavolo” di Che Tempo Che Fa ...