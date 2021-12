Schianto a 240 all' ora in Porsche sul circuito | muore driver Fabrizio Antonuzzi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tragedia al Cremona Circuit "Angelo Bergamonti" di San Martino del Lago, in provincia di Cremona:, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno. Era alla ...

... Fabrizio Antonuzzi , 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno. Era ... Si stima che al momento della perdita di controllo Antonuzzi viaggiasse ad una velocità di...... 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in unocontro il guard - rail di ...al momento della perdita di controllo dell'autovettura Antonuzzi viaggiasse ad una velocità di...Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno schianto. L’imprenditore era alla guida di una Porsche Gt3 Rs e stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause ...Tragedia al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, nel Cremonese: il pilota Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno schianto contro il ...