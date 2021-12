F1 | Christian Horner | “Verstappen ha guadagnato solo uno o due decimi con la scia Sulla scelta delle soft…”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sabato trionfale in casa Red Bull a Yas Marina, con Maxche ha conquistato a sorpresa la pole position per l’ultimo decisivo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2021. L’olandese della Red Bull si è inventato una magia in Q3, anche grazie alladel compagno di squadra messicano Sergio Perez, rifilando ben trea Lewis Hamilton in qualifica e prendendosi la prima posizione in griglia. “Checo ha collaborato con il suo compagno di squadra, fornendogli quellache è stata assolutamente perfetta in termini di lavoro di squadra. Ne avevamo discusso questa mattina, così abbiamo abbassato la resistenza aerodinamica. Era l’unico modo per eguagliare la potenza della Mercedes sui rettilinei. Dopo il Q1, ero impressionato dai tempi che Lewis stava ottenendo, ma poi, nel Q2, ci siamo avvicinati”, ...

Sabato trionfale in casa Red Bull a Yas Marina, con Max Verstappen che ha conquistato a sorpresa la pole position per l'ultimo decisivo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2021. L'olandese della R ...
Il team principal della Red Bull è rimasto impressionato dal giro di Verstappen, che è valso la pole al pilota olandese ...