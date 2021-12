Soleil e Sophie litigata stellare, la Codegoni: “Sei una spazzatura umana” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Era da un bel po’ di tempo che non si vedeva una litigata di questo genere, dai grandi contenuti, nella casa del Grande Fratello VIP 6. E così dopo la discussione relativa all’ormai noto escrementi gate, ecco che Soleil e Sophie hanno regalato un altro grande momento di spettacolo! Tutto è iniziato da una chiacchierata normale, si scherzava su un ipotetico matrimonio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La Sorge, aveva fatto notare che sarebbe stato un matrimonio tra comodini. Una battuta che era stata presa anche con simpatia e ironia da Sophie che aveva aggiunto: “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“. A questo punto è stata immediata la risposta pungente di Soleil: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Era da un bel po’ di tempo che non si vedeva unadi questo genere, dai grandi contenuti, nella casa del Grande Fratello VIP 6. E così dopo la discussione relativa all’ormai noto escrementi gate, ecco chehanno regalato un altro grande momento di spettacolo! Tutto è iniziato da una chiacchierata normale, si scherzava su un ipotetico matrimonio trae Gianmaria Antinolfi. La Sorge, aveva fatto notare che sarebbe stato un matrimonio tra comodini. Una battuta che era stata presa anche con simpatia e ironia dache aveva aggiunto: “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“. A questo punto è stata immediata la risposta pungente di: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per ...

Advertising

Didom5Di : Sophie che va a chiedere a tutta la casa perché non sono intervenuti x difenderla… e poi dite che non c’ha ragione… - whatanightx : @bvtt3rflv @afiresign_ @annamariabianc2 No, l'ha detto prima Soleil credimi. Non sono una fan di Sophie per inventarmi roba e proteggerla - simo_cantatore : RT @_M0ANA__: La cosa che mi schifa è che il programma, Alfonso e Sonia non si sono mai dissociati dalle cattiverie dette da Soleil anche a… - xcinefilax : Soleil “Non devono infangare gli altri per emergere voi” disse quella che ha attaccato Sophie e Gianmaria completamente a caso #GFVIP - ileniaqueen89 : Sophie la prossima volta stacca le extension a Soleil ?????? che bella scena ?????? #gfvip -