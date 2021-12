Oroscopo di giovedì 9 dicembre: amore, fortuna e salute in questa giornata ricca di novità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ariete – giornata da prendere con le pinze per i nati Ariete sotto il profilo professionale, in quanto una maldicenza o un colpo basso dei nuovi colleghi potrebbero rendere meno scorrevole il turno lavorativo del segno di Fuoco. Toro – Marte opposto, oramai al giro di boa, continuerà imperterrito a sfiancare i nati Toro sotto il profilo energetico ma, al contempo, il segno di Terra non si darà affatto per vinto e porterà ugualmente a compimento ogni attività programmata, arrivando a sera esausto ma pienamente soddisfatto. Gemelli – Eccezion fatta per le prime ore mattutine, la giornata in questione potrebbe celare qualche insidia non da poco in ambito amoroso, in quanto i nati Gemelli si riscopriranno più gelosi di quanto credevano e ciò al partner non andrà affatto giù. Cancro – giornata dicembrina dove i nati Cancro metteranno in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ariete –da prendere con le pinze per i nati Ariete sotto il profilo professionale, in quanto una maldicenza o un colpo basso dei nuovi colleghi potrebbero rendere meno scorrevole il turno lavorativo del segno di Fuoco. Toro – Marte opposto, oramai al giro di boa, continuerà imperterrito a sfiancare i nati Toro sotto il profilo energetico ma, al contempo, il segno di Terra non si darà affatto per vinto e porterà ugualmente a compimento ogni attività programmata, arrivando a sera esausto ma pienamente soddisfatto. Gemelli – Eccezion fatta per le prime ore mattutine, lain questione potrebbe celare qualche insidia non da poco in ambito amoroso, in quanto i nati Gemelli si riscopriranno più gelosi di quanto credevano e ciò al partner non andrà affatto giù. Cancro –dicembrina dove i nati Cancro metteranno in ...

Advertising

controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? - infoitcultura : Oroscopo di giovedì 9 dicembre: amore, fortuna e salute in questa giornata ricca di novità - infoitcultura : Oroscopo di Branko 9 dicembre: giovedì con l’amore a tutto gas per questi segni… - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox 9 dicembre: un giovedì pieno di novità per 5 segni -