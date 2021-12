La piccola riforma del Csm presentata ai partiti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Incontri bilaterali: la ministra della giustizia e il suo staff ricevono un partito alla volta i (tanti) rappresentanti della maggioranza. A partire da questa mattina alle otto, in via Arenula. La formula dice bene a quale punto del lungo cammino della riforma del Consiglio superiore della magistratura siamo. Non al punto finale. La ministra presenterà gli emendamenti con i quali intende riscrivere il vecchio testo Bonafede – martedì ai magistrati dell’Anm non ha consegnato un testo, limitandosi a un riassunto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Incontri bilaterali: la ministra della giustizia e il suo staff ricevono un partito alla volta i (tanti) rappresentanti della maggioranza. A partire da questa mattina alle otto, in via Arenula. La formula dice bene a quale punto del lungo cammino delladel Consiglio superiore della magistratura siamo. Non al punto finale. La ministra presenterà gli emendamenti con i quali intende riscrivere il vecchio testo Bonafede – martedì ai magistrati dell’Anm non ha consegnato un testo, limitandosi a un riassunto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

