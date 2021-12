Havel. Una vita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di Vaclav Havel, Michael Žantovský è stato portavoce e responsabile dell’ufficio di presidenza, ma soprattutto amico. Era fra i pochi ad aspettarlo all’uscita del carcere al termine dell’ultima reclusione, nel maggio del 1989, e ha avuto il privilegio di “portare i suoi effetti personali in una borsa a tracolla”. E anche se poi i loro giudizi sulla politica si sono allontanatati, l’amicizia non è venuta meno. Anzi, per definire il rapporto che lo legava a Havel, Žantovský usa addirittura la parola “amore”. E avverte: “Essere innamorati del soggetto della biografia che ci si appresta a scrivere non è necessariamente la migliore condizione per scriverla, perché si rischia l’agiografia”. Sennonché in questo libro di agiografia non ce n’è neanche un po’. Non nasconde nulla infatti Žantovský dei limiti e dei difetti del presidente della “rivoluzione di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di Vaclav, Michael Žantovský è stato portavoce e responsabile dell’ufficio di presidenza, ma soprattutto amico. Era fra i pochi ad aspettarlo all’uscita del carcere al termine dell’ultima reclusione, nel maggio del 1989, e ha avuto il privilegio di “portare i suoi effetti personali in una borsa a tracolla”. E anche se poi i loro giudizi sulla politica si sono allontanatati, l’amicizia non è venuta meno. Anzi, per definire il rapporto che lo legava a, Žantovský usa addirittura la parola “amore”. E avverte: “Essere innamorati del soggetto della biografia che ci si appresta a scrivere non è necessariamente la migliore condizione per scriverla, perché si rischia l’agiografia”. Sennonché in questo libro di agiografia non ce n’è neanche un po’. Non nasconde nulla infatti Žantovský dei limiti e dei difetti del presidente della “rivoluzione di ...

Advertising

RbBenzi : RT @RbBenzi: il regime è prigioniero delle sue stesse bugie, deve falsificare tutto. L'identità umana in crisi è provocata dal vivere nella… - PaoloScorpio : RT @RbBenzi: il regime è prigioniero delle sue stesse bugie, deve falsificare tutto. L'identità umana in crisi è provocata dal vivere nella… - pisu_laura : RT @RbBenzi: il regime è prigioniero delle sue stesse bugie, deve falsificare tutto. L'identità umana in crisi è provocata dal vivere nella… - caterinacorda1 : RT @RbBenzi: il regime è prigioniero delle sue stesse bugie, deve falsificare tutto. L'identità umana in crisi è provocata dal vivere nella… - melinacugliari : RT @RbBenzi: il regime è prigioniero delle sue stesse bugie, deve falsificare tutto. L'identità umana in crisi è provocata dal vivere nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Havel Una Nicolò Sordo/ La civiltà e la dissipazione in scena a Verona ...molto di più della forma! PRIMAVERA DI PRAGA/ La "rivoluzione" di Dubek aveva bisogno di Havel Al ... 'Era un professore strano - ricorda Nicolò - che andava a fumare con gli studenti, sempre con una ...

PRIMAVERA DI PRAGA/ La 'rivoluzione' di Dubek aveva bisogno di Havel ...di un "socialismo che può esistere solo in un contesto democratico" lo riportano subito a una ... in slovacco "Nená revolúcia") che nel giro di pochi giorni avrebbe portato al trionfo di Dubek e Havel ...

PRIMAVERA DI PRAGA/ La 'rivoluzione' di Dubcek aveva bisogno di Havel Il Sussidiario.net PRIMAVERA DI PRAGA/ La “rivoluzione” di Dubcek aveva bisogno di Havel Dopo la Primavera di Praga, Dubcek firma la famigerata "legge del manganello", l'unica cosa di cui si sarebbe poi "pentito per il resto dei miei giorni" (2) ...

Vi racconto come si muore nel carcere bielorusso Elena Amelina, prigioniera politica in Bielorussia, ha contratto il covid in carcere. Non è stata isolata dagli altri detenuti ed è morta dopo un ricovero in ospedale quando era ormai troppo tardi, se ...

...molto di più della forma! PRIMAVERA DI PRAGA/ La "rivoluzione" di Dubek aveva bisogno diAl ... 'Era un professore strano - ricorda Nicolò - che andava a fumare con gli studenti, sempre con......di un "socialismo che può esistere solo in un contesto democratico" lo riportano subito a... in slovacco "Nená revolúcia") che nel giro di pochi giorni avrebbe portato al trionfo di Dubek e...Dopo la Primavera di Praga, Dubcek firma la famigerata "legge del manganello", l'unica cosa di cui si sarebbe poi "pentito per il resto dei miei giorni" (2) ...Elena Amelina, prigioniera politica in Bielorussia, ha contratto il covid in carcere. Non è stata isolata dagli altri detenuti ed è morta dopo un ricovero in ospedale quando era ormai troppo tardi, se ...